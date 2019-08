Tomáš Kostka sarà al via del Barum Czech Rally Zlín, tornando in azione nel FIA ERC dopo che era stato protagonista del campionato slovacco di ciclismo, dove ha incrociato le armi con Peter Sagan e Zdeněk Štybar.

Il ceco non ha trovato il budget per affrontare l'intera stagione, ma in casa sua avrà fra le mani il volante della ŠKODA Fabia R5 della Kresta Racing, affiancato da Ladislav Kučera.



“Sono felice di tornare - ha detto Kostka, secondo a Zlín nel 2016 e terzo nel 2012 e nel 2014 - Ovviamente è sempre difficile in termini economici, ma tutti ci hanno dato una mano. Faremo due test e speriamo di essere pronti al via".



Kostka prese parte al Barum Czech Rally Zlín nel 2017 come ultima gara, prima di avere problemi di denaro.

The post Kostka torna in azione nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.