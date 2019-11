Kreim vince il titolo in Germania

Fabian Kreim, protagonista del FIA ERC1 Junior Championship nel 2018, ha vinto per la terza volta il Campionato Tedesco.

All'ADAC 3-Städte-Rallye il tedesco è stato squalificato per non essersi fermato sul luogo di un incidente, ma il suo appello alla federazione locale DMSB è stato accolto e quindi Kreim e il suo navigatore Tobias Braun vengono riclassificati ottenendo il titolo.



Il pilota della ŠKODA Auto Deutschland nel 2018 era stato in azione nell'ERC1 Junior terminando terzo e vincendo in Classe il Rally di Roma Capitale, dopo aver chiuso a podio Rally Islas Canarias, Barum Czech Rally Zlín e PZM 75th Rally Poland assieme a Frank Christian.



Foto: ADAC Motorsport

