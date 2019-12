Roman Kresta ha ammesso che non si aspettava la vittoria di Filip Mareš in FIA ERC1 Junior Championship.

Il responsabile della Kresta Racing ha visto il suo pupillo svettare a bordo della ŠKODA Fabia R5 a Zlin battendo per soli 0"3 Chris Ingram, nonostante non avesse corso le prime due gare dell'anno.



“Per Filip ed Jan Hloušek, il suo co-pilota, è un grandissimo risultato - dice Kresta - Non ce lo aspettavamo ad inizio anno, volevamo solamente ottenere bei risultati ed eravamo concentrati sul campionato locale, per questo Filip non ha corso le prime due gare dell'ERC".



“Hanno sfruttato al meglio l'esperienza e la situazione, prendendo spunto dagli insegnamenti e ritrovandosi in lizza per il titolo. Lui e Chris hanno guidato benissimo ed erano equilibrati, lo si è visto dal distacco a fine gara. Complimenti a loro e alla squadra per il lavoro di quest'anno".



Prima di diventare pilota dell'Autoclub of Czech Republic, Mareš è stato tifoso di Kresta quando quest'ultimo correva e gli ha sempre chiesto autografi.

The post Kresta: “La vittoria di Mareš in ERC1 Junior ha superato ogni aspettativa” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.