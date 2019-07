Kresta si complimenta con Mares

Roman Kresta ha fatto i complimenti a Filip Mareš per la sua crescita nel FIA European Rally Championship.

La squadra del pilota ceco si occupa della ŠKODA Fabia R5 del ragazzo dell'ACCR Czech Rally Team e del suo co-pilota Jan Hloušek in ERC1 Junior, con cui ha appena vinto la Classe al PZM 76th Rally Poland.



“La Qualifying Stage era molto importante al Rally Poland e ci è servita per preparare bene la gara - ha detto Kresta - Nessuno di noi si aspettava la vittoria di Filip ed è stato un miglioramento fantastico. Tutto ha funzionato alla perfezione, sia nell'assetto, che nella strategia di guida. er tutto il rally ha ottenuto tempi davvero ottimi e solo una foratura lo ha privato del podio assoluto relegandolo al quarto posto. Ha superato le nostre aspettative e ora lavoreremo duramente in vista di Roma".



Prima di fare il Rally di Roma Capitale (19-21 luglio), Mareš cercherà di difendere la sua leadership in Repubblica Ceca partecipando al Rally Bohemia, che si terrà nella sua città natale, Mladá Boeslav, il prossimo weekend.

