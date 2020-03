La BBC presenta un documentario su Ingram

Un mini documentario sulla vittoria di Chris Ingram nel FIA European Rally Championship 2019 verrà trasmesso dalla BBC.

"Troppo al verde per vincere?" (Too Skint to Win?)si chiama la trasmissione di BBC Sport che avrà come protagonista il ragazzo di Manchester, il quale racconta le sue sensazioni prima del Rally Hungary per strada, per poi sentire le sue parole una volta divenuto Campione.



Nel documentario, il pilota della Toksport parla con Matt Warwick dei guai che gli ha creato la perdita dello sponsor principale e della sofferenza nel trovare i fondi per correre.



“Fare un rally era vivere un sogno per me, ma a casa era un incubo per lo stress, specialmente sapendo che non avrei potuto correre quello successivo nonostante la marea di sacrifici fatti. Ho fatto di tutto mettendo da parte la mia vita per riuscirci, sono un po' depresso perché di fatto ho perso contatti con la mia famiglia per dedicarmi a questo sport".



Ingram, affiancato da Ross Whittock, ha beneficiato di una raccolta fondi indetta da sua mamma Jo per correre in Ungheria. Nel 2020 ancora non si sa cosa farà, ma l'obiettivo è passare al FIA World Rally Championship.

