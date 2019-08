La coppia Abarth separata da un punto a Zlin

Andrea Nucita ha un punto di vantaggio su Dariusz Poloński in Abarth Rally Cup quando siamo giunti al sesto round del FIA European Rally Championship.

Con due gare rimanenti, il siciliano si è visto rimontare dal polacco al Rally di Roma Capitale quando si è dovuto accontentare del terzo posto per via di un problema tecnico.



La battaglia per i €30.000 di premio finale ricomincerà al Barum Czech Rally Zlín del 16-18 agosto.

