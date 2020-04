La corsa al titolo ERC 2019: doppia beffa per Lukyanuk

-

Chris Ingram e Ross Whittock hanno vinto il loro primo titolo nel FIA European Rally Championship, con Alexey Lukyanuk ed Alexey Arnautov che gli hanno dovuto cedere la corona.

Al Rally Hungary i due inglesi avevano 28 punti di vantaggio sui russi, che però erano riusciti a scavalcarli. Nella PS finale, però, tutti 4 hanno avuto problemi di forature e a spuntarla sono stati appunto Ingram e Whittock per sole 9 lunghezze.



“Per noi non è stata una stagione semplice - il commento di Lukyanuk - Come ho detto con Alexey a fine prova, non era il modo in cui avrei voluto chiudere la stagione, ma nelle ultime cinque-sei gare abbiamo perso occasioni e la stagione di per sè era già complicata perché ci siamo trovati in un team nuovo, con una macchina nuova, gomme nuove e tanto altro nuovo. Abbiamo dovuto imparare tanto e ancora lo stiamo facendo, abbiamo commesso errori e ci sta. Si vince di squadra e si perde di squadra".



“Non è stato un grande anno, ma sapevamo che non c'erano molte speranze di vincere in Ungheria. Speravamo che i piloti di casa fossero veloci e dessero da fare a Chris, che però è andato bene tenendo un buon passo. Anche lui ha forato, se non lo avesse fatto avrebbe chiuso più in alto in classifica. E' stata una lotteria più che un rally, con tante cose fuori dal nostro controllo".



“Complimenti a Chris, è stato consistente per tutto l'anno. Spero che tu possa migliorare ancora e con la vittoria incrementare il tuo budget, sei giovane e con tanta strada davanti a te!"

