La corsa al titolo ERC 2019: Elford festeggia Ingram

Prima di vincere il titolo 2019 del FIA European Rally Championship al Rally Hungary, Chris Ingram aveva ricevuto un messaggio di supporto da Vic Elford, ultimo inglese ad aggiudicarsi l'Europeo nel 1967.

Il leggendario pilota inglese abita oggi in Florida e ha seguito l'evento ungherese dal PC di casa, per poi congratularsi con Ingram e Ross Whittock stappando una bottiglia di vino, nonostante fosse astemio da tempo.



Elford, che ha anche preso parte a 13 Mondiali di F1, corse con una Porsche 911 trionfando anche al Rallye Monte-Carlo e prima della gara di Nyíregyháza aveva scritto un messaggio al suo connazionale.



“Ci sono due cose che mi hanno colpito in 50 anni di corse. Nessun britannico ha mai vinto dopo di me nell’ERC e nemmeno il Monte Carlo. Spero che Chris ce la faccia poi possa pensare anche alla seconda. In questi anni ha guidato auto fantastiche, un po’ come me, che però ho corso pure con vetture poco competitive. Questo non vuol dire nulla prima di una qualsiasi gara o rally. Tutte le volte che uno mi chiedeva: “cosa pensi di fare?”, io rispondevo che volevo vincere! In più di una occasione sono riuscito ad impormi con macchine molto meno forti delle altre, proprio perché ho creduto in me stesso! Se Chris vincesse in Ungheria, ne sarei molto orgoglioso!”

