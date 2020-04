-

Lo scorso novembre, al Rally Hungary si è assegnato il titolo di Campione del FIA European Rally Championship: ecco 10 numeri chiave.

9: i punti con cui Chris Ingram ha vinto il titolo ERC.



52: gli anni impiegati da un inglese per riportare in patria l'ERC. Prima del pilota della Toksport WRT era stato Vic Elford.



9: i punti con cui la Saintéloc ha vinto il titolo per i team contro la Toksport WRT. Curiosamente, è il distacco con cui il suo pilota, Lukyanuk, ha perso da Ingram.



8: vincendo il Rally Hungary, Frigyes Turán è diventato l'ottavo pilota diverso ad aggiudicarsi un round dell'ERC.



1: Erik Cais (nella foto) ha vinto il suo primo rally in ERC3.



3: i titoli "rosa" conquistati da Ekaterina Stratieva, che nell'ERC Ladies’ Trophy ha battuto Nabila Tejpar.



3: le PS vinte dal debuttante Ferenc Vincze.



1: la PS vinta dal pupillo della Motorsport Ireland, Callum Devine.



7: la posizione finale di Sean Johnston al debutto con una R5.



2: la posizione centrata da Marijan Griebel in ERC3 con la Peugeot della Toksport WRT.

ERC La corsa al titolo ERC 2019: doppia gioia per Nucita DA 7 ORE

The post La corsa al titolo ERC 2019: i numeri appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC La corsa al titolo ERC 2019: Elford festeggia Ingram DA 13 ORE