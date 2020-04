La corsa al titolo ERC 2019: il dimenticato

-

Łukasz Habaj al Rally Hungary si era presentato anch'esso in lizza per il titolo di Campione del FIA European Rally Championship.

Il polacco e Daniel Dymurski, però, ebbero subito problemi nelle Prove Libere, finendo fuori strada a 500m dal termine dei 3,9km della prova "Napkor", danneggiando visibilmente la ŠKODA Fabia R5 griffata eSky della Sports Racing Technologies.



“E’ difficile dire cos’è successo perché è accaduto così in fretta – spiega Habaj ai microfoni di Julian Porter di ERC Radio – Abbiamo perso il controllo in frenata e non avevo avuto alcun segno prima che ci fossero problemi. Volevo solo essere un po’ più aggressivo, forse ho esagerato e non ho potuto fare nulla. L’auto è andata dritta in un fosso impattando violentemente con l’anteriore. Non so se potremo proseguire perché i ricambi ci sono, ma i danni sono ingenti. I meccanici stanno provando a sistemare il tutto, la cellula di sicurezza e la scocca sono a posto, quindi una piccola chance c’è. Noi stiamo bene e aspettiamo solo informazioni dal team”.



Nonostante i problemi e un addetto della SRT in ospedale, Habaj e Dymurski hanno comunque cominciato l'evento, incappando però in altri guai che alla fine li hanno costretti al ritiro e ad accontentarsi del terzo posto in classifica di campionato.

