La corsa al titolo ERC 2019: il ricordo di Chris Rawes

Assieme a Julian Porter e al regista Mark Jones, Chris Rawes ha raccontato su ERC Radio le drammatiche fasi finali del Rally Hungary, comunicando proprio lui a Chris Ingram che era il Campione.

“Il meteo in Ungheria era autunnale e pessimo, ma la PS finale fu probabilmente la migliore del 2019, piena di pozzanghere e acqua ovunque, che unite al buio hanno regalato spettacolo a giornalisti e spettatori. Per me fu un momento incredibile".



“Aspettare Lukyanuk ed Ingram sul traguardo è stato il momento più lungo del campionato, il telefono e internet non prendevano, per cui dovemmo attendere di tornare alla base con tutto l'equipaggiamento di ERC Radio per capire come andò e raccontarlo al mondo intero".



“Julian era in direzione gara e Richard Rodgers in sala stampa, per cui avevo l'onere di dire ad Ingram che era diventato il primo Campione ERC dal 1967. Fu un momento fantastico che andò in diretta radio senza preparazioni o tagli particolari di registrazioni. Tutto così come venne al momento, improvvisando. Un momento incredibile e ricco di tensione impossibile da ricreare e ripetere in futuro".



“Pressione, tensione, emozione: tutto incredibile. Ho fatto la cronaca di rally per 20 anni, ma l'epilogo del 2019 resterà unico, sotto l'acqua e in mezzo al nulla. Quando sarò vecchio e coi capelli bianchi, magari ricorderò poco, ma il momento in cui Chris Ingram vinse il titolo 2019 del FIA European Rally Championship resterà sempre vivo. Tutti vorrebbero vincere così".



Cliccate qui per vedere la PS finale del Rally Hungary.

