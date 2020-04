La corsa al titolo ERC 2019: il ricordo di Ingram e Whittock

-

Chris Ingram e Ross Whittock sono diventati Campioni del FIA European Rally Championship in un finale mozzafiato al Rally Hungary: ecco il loro ricordo.

“E’ stata una strada terribilmente dura da percorrere – ha detto il 25enne – Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e supportato in modo così incredibile. E’ stato un anno difficilissimo, ma non ci sono riuscito da solo. Ross è stato incredibile, la persona più affidabile e concentrata che c’è al mondo. Il team è stato fantastico e l’auto perfetta. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il titolo”.



Whittock ha aggiunto: “Per me è fenomenale, ho cominciato solamente 5 anni fa e ho già centrato questo traguardo, è incredibile. Ho iniziato in Inghilterra da basso cercando di crescere, poi sono stato chiamato da Chris due anni e mezzo fa per correre nell’ERC, anche se non avevo esperienza. Ho imparato molto passando al livello internazionale e oggi essere Campione è una sensazione incredibile”.

