La corsa al titolo ERC 2019: la Top5

Il titolo 2019 del FIA European Rally Championship se lo sono preso Chris Ingram e Ross Whittock al Rally Hungary. Vediamo altre cinque perle.

Un balzo in avanti: Sean Johnston ed Alex Kihurani sono saliti per la prima volta su una vettura Rally2 dopo aver corso per anni con una Rally4. Ottimo l'ottavo posto assoluto ottenuto dalla coppia del Saintéloc Junior Team con la Citroën C3 R5.



Podio al debutto: Callum Devine ha centrato il podio alla prima gara nella serie con Brian Hoy.



50 anni per un titolo: Ingram riporta in Gran Bretagna il titolo ERC dai tempi di Vic Elford, che fu Campione nel 1967.



Top Team: i punti presi da Alexey Lukyanuk, Sean Johnston ed Ekaterina Stratieva hanno consentito alla Saintéloc di vincere il titolo per le squadre.



Colpaccio Nucita: Andrea Nucita si è imposto in Abarth Rally Cup battendo Dariusz Poloński e aggiudicandosi il premio di €30.000.

