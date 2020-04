-

Poco dopo le 15;41 locali di domenica 10 novembre 2019, Chris Ingram e Ross Whittock hanno chiuso i 27,48km della PS che gli avrebbe cambiato la vita.

Al Rally Hungary la coppia della Toksport WRT aveva forato tre gomme della loro ŠKODA Fabia R5, ma tornando a Nyíregyháza sarebbero diventati Campioni 2019 del FIA European Rally Championship.



In realtà la "Telkibánya – Újhuta" poteva essere molto più indigesta per i due inglesi perché la foratura li aveva fatti scivolare dal terzo al quarto posto, con il podio che gli sarebbe servito per battere Alexey Lukyanuk ed Alexey Arnautov.



Anche il russo però incappò nella foratura e perdendo il primato lasciò il titolo ad Ingram e Whittock.



Da oggi possiamo rivivere assieme quei momenti da infarto con una serie di articoli che riproponiamo.



Cliccate qui per vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=t-jZLhRuUAc

ERC La corsa al titolo ERC 2019: la Top5 DA 5 ORE

The post La corsa al titolo ERC 2019: riviviamola insieme appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC La corsa al titolo ERC 2019: doppia beffa per Lukyanuk DA 17 ORE