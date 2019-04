La FIA lancia la Rally Safety Guidelines

La FIA ha lanciato la nuova Rally Safety Guidelines per migliorare la sicurezza in questo sport e mantenere lo spettacolo per tutti i fan.

Il regolamento è rivolto a partire dal FIA World Rally Championship e potrà essere utilizzato da tutte le serie internazionali e nazionali.



Uno dei punti chiave è la vicinanza dei tifosi alle strade, ma c'è anche un manuale di 100 pagine per quanto riguarda ogni aspetto di sicurezza da osservare.



Ad esempio, la FIA invita le National Sporting Authorities (ASN) ad avere ogni suo delegato per la sicurezza presente ad ogni evento, nel quale verrà fatto un incontro dedicato per tutti gli addetti.



Un altro punto riguarda il ruolo dei commissari, l'utilizzo delle safety car per motivi di sicurezza, la comunicazione con i fan e cosa fare in caso di incidente. Tutto ciò è per migliorare il livello di sicurezza senza incorrere in costi.



Yves Matton, Direttore FIA Rally: "La sicurezza viene prima di tutto per i rally del futuro e una delle chiavi è l'educazione in tutto il mondo. Queste linee guida possono aiutare ognuno nei suoi comportamenti".



Cliccate quiper scaricare la FIA Rally Safety Guidelines.

