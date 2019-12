Hyundai Motorsport ha svelato i lavori di miglioramento per la sua i20 R5 in vista della stagione 2020 del FIA European Rally Championship.

La Casa coreana ha messo le mani sul mezzo di Classe FIA Rally2 dotandolo di nuovi ammortizzatori e un motore turbo da 1,6 litri ora più potente con i suoi 290CV. I clienti potranno anche acquistare le parti nuove per aggiornare le rispettive auto già comprate.



"La categoria R5 è incredibilmente competitiva e per dare modo ai nostri clienti di essere ai vertici dei rally in tutto il mondo abbiamo voluto sviluppare praticamente di continuo un nuovo pacchetto da offrirgli - ha dichiarato Andrew Johns, responsabile vendite di Hyundai Motorsport Customer Racing - La Hyundai i20 R5 ‘20 avrà il più grande aggiornamento mai fatto tutto assieme da quando è stata presentata a fine 2016. I primi test hanno rivelato un incremento delle prestazioni e le indicazioni da parte dei nostri piloti su guidabilità e bilanciamento sono state molto positive. Continueremo a lavorare per finalizzare tutte le specifiche, ma sono già fiducioso che queste porteranno la vettura ad essere una delle più forti e favorite sulla scena dei rally nazionali ed internazionali".



Novità anche per gli specchietti retrovisori e la presa d'aria per piloti e co-piloti, oltre a impanto di raffreddamento per freni e cambio.

The post La Hyundai ha aggiornato la sua Rally2 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.