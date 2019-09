La mamma di Ingram dà il via ad una raccolta fondi per il figlio

Jo, mamma di Chris Ingram, ha lanciato una raccolta fondi per consentire al figlio di prendere parte al Cyprus Rally e continuare a sperare nel titolo del FIA European Rally Championship.

L'inglese dopo il Barum Czech Rally Zlín è passato al comando della classifica e sta rincorrendo un trofeo che in patria manca dal 1967, anno nel quale si impose Vic Elford.



Il pilota della Toksport WRT ha però perso a vantaggio di Filip Mareš per soli 0"6 il premio per il vincitore dell'ERC1 Junior in Repubblica Ceca (100.000€), che gli avrebbe consentito di correre a Cipro e in Ungheria.



Sul sito Gofundme.com, la mamma di Chris ha scritto un post.



"Mio figlio ha dedicato la sua vita a diventare Campione di rally e con il suo co-pilota Ross Whittock è primo nel FIA European Rally Championship. I ragazzi stanno ora soffrendo molto la mancanza di fondi, dato che il loro sponsor principale all'ultimo minuto se n'è andato. Chris non era d'accordo su questa cosa, ma lui e Ross hanno una piccola possibilità di lottare per il titolo ERC, che svanirebbe senza budget. Saremmo grati a tutti coloro che vogliono aiutarci, in qualsiasi modo".



Cliccate quiper vedere la pagina di Ingram su Gofundme.com

