La Munnings entusiasta del ritorno a Roma

Catie Munnings si è detta felice di poter tornare a Roma con il FIA European Rally Championship.

Dopo aver saltato il PZM 76th Rally Poland, la ragazza della Peugeot Rally Academy risalirà sulla sua 208 R2 assieme a Veronica Engan.



“Sono entusiasta di tornare qui, è uno dei miei rally preferiti e c'è una atmosfera incredibile - ha detto l'inglese - Ogni anno le PS mi stupiscono per la loro difficoltà, ma abbiamo un nuovo sistema note che spero ci possa aiutare su queste strade".



La Munnings potrà prendere punti non solo in ERC3 Junior, ma anche nell'ERC Ladies’ Trophy.

