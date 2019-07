La PS1 del Rally di Roma Capitale, "Pico-Greci", ha mietuto le prime vittime fra i piloti del FIA European Rally Championship.

Niki Mayr-Melnhof apriva le danze con la sua Ford Fiesta R5, ma dopo 1,5km è finito in una buca.



Anche in ERC1 Junior Championship abbiamo avuto problemi, con il leader Chris Ingram (Toksport WRT) che ha perso 40" per il malfunzionamento dei freni, così come Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies), mentre Hiroki Arai (STARD) ha forato l'anteriore destra accumulando un ritardo di 55".



Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija), in azione per la seconda volta come premio datogli da Eurosport Events per il titolo ERC3 Junior, ha forato anch'esso perdendo 40".



Pure Lars Stugemo, Paulo Nobre (Palmeirinha Rally) e Tibor Érdi Jr hanno avuto gomme a terra, con l'ungherese che ha cambiato per due volte le gomme ritrovandosi con più di 4' di ritardo.



Gli stessi guai hanno raggiunto Efrén Llarena (Rallye Team Spain) e il debuttante James Williams, più Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team).



Gryazin al momento è primo assoluto e in ERC1 Junior con 1"4 su Andrea Crugnola, seguiti da Giandomenico Basso (Loran SRL), Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing) e Simone Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team).

The post La P1 di Roma miete le prime vittime appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.