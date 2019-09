La Peugeot Rally Academy ingaggia Llarena e Fernandez

Efrén Llarena e Sara Fernández sono stati ingaggiati dalla Peugeot Rally Academy per correre il Cyprus Rally e dare quindi l'assalto al titolo dei Co-Piloti della Classe FIA European Rally Championship ERC3.

La Fernández, che ha affiancato lo spagnolo in FIA ERC3 Junior Championship, è ancora in lizza per la corona riservata ai navigatori, seppur la categoria giovani sia terminata al Barum Rally.



Il duo della Mavisa Sport sarà in azione a Cipro con la Saintéloc Racing/Peugeot Rally Academy, penultimo round della serie e la Fernández dovrà gestire gli 11 punti di vantaggio che ha su Kauri Pannas



"Il mio lavoro era navigare Efrén per vincere il titolo in ERC3 Junior e ci siamo riusciti. Ora tocca a me, ringrazio la Peugeot Rally Academy per l'occasione e la fiducia in noi".



Llarena, sostenuto dal Rallye Team Spain della federazione spagnola, ha aggiunto: "Prima di tutto sono molto grato alla Peugeot Rally Academy per questa fantastica opportunità di correre a Cipro e fare esperienza in una gara così impegnativa. Sono anche felice per Sara, io ho raggiunto il mio obiettivo stagionale e lei ha lavorato duramente per tutto l'anno, dunque si merita un riconoscimento anche come navigatore. Farò di tutto per ripagare la Peugeot Rally Academy e aiutare Sara a vincere il campionato ERC3 dei co-piloti".



Il capo della Peugeot Rally Academy, Laurent Guyot, ha spiegato le motivazioni che hanno portato ad ingaggiare Efrén Llarena e Sara Fernández per il Cyprus Rally.



“Abbiamo seguito i loro progressi con la Peugeot 208 R2 per diverse stagioni e ci hanno colpito per le prestazioni, in particolare quelle di quest'anno. Volevamo riconoscere il loro potenziale dandogli l'occasione di rappresentare la Peugeot Rally Academy e vincere il prestigioso titolo FIA ERC3. Il Cyprus Rally è una gara molto impegnativa con alte temperature, sarà un grande test per loro".



Nessuno degli equipaggi formati da Ken Torn/Kauri Pannas e Sindre Furuseth/Jim Hjerpe sarà a Cipro, per cui Llarena e Fernández hanno il titolo in tasca.

The post La Peugeot Rally Academy ingaggia Llarena e Fernandez appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.