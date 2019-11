La Qualifying Stage del Rally Hungary in diretta su ERC Radio

ERC Radio trasmetterà in diretta la Qualifying Stage del Rally Hungary, round decisivo del FIA European Rally Championship.

Dalle ore 9;30, Julian Porter e Chris Rawes saranno sul traguardo dei 3,9km della "Napkor" per raccontarvi tutti i retroscena della prova.



L'umido e la nebbia condizioneranno sicuramente i piloti, che scenderanno in strada alle 9;45, per poi scegliere l'ordine di partenza a Nyíregyháza alle 15;00 e affrontare la PS1 alle 18;58 dopo la cerimonia d'apertura delle 18;05.

