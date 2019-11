L'Autoclub of the Czech Republic (ACCR) ha festeggiato la vittoria dell'ERC Nations’ Cup evidenziando i suoi talenti in crescita nel FIA European Rally Championship.

La Federazione Ceca, sotto l'effige di ACCR Czech Rally Team, si è infatti portata a casa il titolo succedendo all'ADAC Opel Rallye Junior Team nel 2018.



Tenuti d'occhio dall'esperto Vojtěch Štajf, i giovani Erik Cais, Filip Mareš, Petr Semerád ed Jan Talaš beneficiando del sostegno economico della propria federazione.



Tomas Kunc, Segretario Generale di ACCR: “Abbiamo apprezzato molto la vittoria in ERC Nations’ Cup, siamo attivi da anni nell'ERC lavorando con giovani talenti e questa è la ricompensa. Voglio ringraziare il promoter Eurosport Events per l'eccellente collaborazione con l'ACCR Czech Rally Team. I nostri piloti si sono distinti crescendo su vari fondi, terra inclusa, cosa che non c'è da noi. L'ERC gli ha dato questa opportunità e come federazione siamo molto felici della pubblicità avuta. L'ERC è ben organizzato.



L'ERC Nations’ Cup è stato introdotto nel FIA European Rally Championship dal promoter Eurosport Events nel 2018 per evidenziare l'impegno che mettono nel motorsport le federazioni automobilistiche. L'anno scorso hanno partecipato ADAC Opel Rallye Junior Team, ACCR Czech Rally Team e Rallye Team Spain, quest'anno raggiunti da FPAK Portugal Team ERC, Estonian Autosport Junior Team e Sweden National Team.



In ACCR va aggiunto anche il successo di Filip Mareš in ERC1 Junior Championship**, mentre Erik Cais al Rally Hungary si giocherà il secondo posto in ERC3.



**Soggetto a conferma FIA

The post La Repubblica Ceca festeggia la Nations’ Cup nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.