La Sainteloc prepara la stagione 2020 in ERC3 Junior con la nuova Peugeot 208 Rally4

I piloti che vogliono prendere parte alla stagione 2020 del FIA ERC3 Junior Championship possono farlo con il Saintéloc Junior Team, che è alla ricerca di piloti per la sua nuova Peugeot 208 Rally4.

Vincent Ducher, manager Saintéloc: "Avremo la macchina a maggio quando mancheranno quattro gare alla fine dell'ERC3 Junior Championship, per cui il titolo sarà ancora possibile vincerlo".



"La nuova 208 Rally4 sarà una degna sostituta della 208 R2, che dal 2013 ha vinto tanto nell'ERC a partire da Stéphane Lefebre nel 2014 ed Efrén Llarena nel 2019 in ERC Junior. Il nuovo modello, che consente l'utilizzo di motori con un massimo di 1200cc con potenza e coppia comunque ottimi, garantiscono efficienza e affidabilità per questo mezzo, che ora ha un telaio ottimizzato".



La Saintéloc vanta vittoria in ERC3 Junior con Lefebvre, Diogo Gago e Catie Munnings, senza dimenticare Sindre Furuseth, terzo lo scorso anno.



Cliccate quiper contattare Vincent Ducher o andate su www.sainteloc.com.

