La Sébastien Loeb Racing pronta a sbarcare nell’ERC

La Sébastien Loeb Racing sta programmando un futuro nel FIA European Rally Championship per il 2020.

Il team fondato da Dominique Heintz e Sébastien Loeb, che ha esperienze anche in pista e non solo nei rally internazionali, ha all'attivo molti bei risultati, come ad esempio quello di William Wagner, quarto nel campionato francese e vittorioso nel Trophée Michelin.



Per il 2020 l'obiettivo è espandersi con le sue Rally2 (auto R5) anche nell'ERC.



Jean-Philippe Nicolao, Technical Manager: "Abbiamo un team che ha grande esperienza e la possibilità di lavorare coi clienti in modo professionale. Abbiamo seguito l'ERC negli ultimi anni ed è una serie della quale ci farebbe piacere far parte perché c'è una bella competizione".



Per tutti gli interessati, si può contattare la SLR tramite mail a contact@sebastienloebracing.com.



Foto: Sebastienloebracing.com

