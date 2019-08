La sfida finale per l’ERC1 Junior in diretta su Facebook

Chris Ingram (Toksport WRT) e Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) sono divisi da 0"6 al Barum Czech Rally Zlín quando manca solo una PS per decidere il Campione ERC1 Junior.

Dopo aver ceduto il primato al ceco nella "Maják", l'inglese si è rifatto sotto nella "Pindula" precedendo il rivale in un finale mozzafiato.



La "Kašava" (24,88km) verrà trasmessa in diretta su Facebook, dove vedremo chi sarà il Campione in ERC1 Junior ed ERC3 Junior.



Si inizia alle 14;45: questo è il link per seguirla: https://www.facebook.com/fiaeuropeanrallychampionship

