La sfortunata Tejpar perde l’ERC Ladies’ Trophy

Nabila Tejpar ha perso l'ERC Ladies’ Trophy finendo fuori nella PS10 del Rally Hungary.

L'inglese era in corsa con Ekaterina Stratieva per il titolo rosa del FIA European Rally Championship, ma le durissime condizioni trovate all'ultimo evento della serie l'hanno colta in fallo quando ha colpito un albero capottandosi con la sua Peugeot 208 R2.



“Non posso crederci, ero vicinissima - ha detto la Tejpar- Non avevo mai visto strade ridotte così in un rally. In questa PS molti hanno avuto problemi, ma in tutta la gara ci sono stati ritiri per questo motivo e purtroppo è successo anche a me senza che potessi fare nulla".



La Stratieva ha così festeggiato per la terza volta in carriera l'ERC Ladies’ Trophy.

