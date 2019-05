Norbert Herczig ha conquistato un bel quarto posto al Rally Islas Canarias riscattandosi e rilanciando le sue ambizioni per il FIA European Rally Championship.

Il pilota della MOL Racing si era dovuto ritirare all'Azores Rallye a due PS dalla fine quando era in lotta per il podio. Questa volta è riuscito invece a piazzare la sua Volkswagen Polo GTI R5 vicinissima alla Top3 grazie all'errore commesso da Pierre-Louis Loubet nella PS16.



“Purtroppo abbiamo forato nella PS15 perdendo terreno, ma spingendo al massimo nell'ultima prova siamo riusciti a rimontare e alla fine il quarto posto per noi va bene - ha detto l'ungherese, che stavolta non ha avuto problemi tecnici - La macchina era assolutamente fantastica e abbiamo imparato una marea di cose su di essa e sulle gomme. Spero di poter essere altrettanto veloce nei prossimi eventi".

The post La stagione di Herczig ricomincia bene appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.