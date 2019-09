Ekaterina Stratieva continuerà la sua avventura nel FIA European Rally Championship correndo il Cyprus Rally a fine mese.

La Campionessa 2015 dell'ERC Ladies’ Trophy era giunta seconda al suo ritorno nella serie in occasione del Barum Czech Rally Zlín e il weekend del 27-29 settembre sarà al via del penultimo evento stagionale grazie allo sponsor Petrol.



“Sono entusiasta e felicissima - ha detto la bulgara - Cipro è una grandissima sfida perché è una gara sconosciuta per me che non ho molta esperienza su terra. Ho sempre sognato di farla, ma non sarebbe stato possibile se non fosse per il nostro sponsor Petrol, che ringrazio di cuore".



"Come a Zlín guiderò una Peugeot 208 R2, stavolta preparata dalla Saintéloc Racing. Ho sempre sperato di avere un team come loro alle spalle, con competenza e bravura. Mi aiuteranno molto nell'affinare l'assetto su terra".



La Stratieva non corre su questo fondo dal 2014, quando nell'ERC fece Azzorre, Grecia e Lettonia. Al suo fianco ci sarà Georgi Avramov, anche lui per la prima volta in una sterrato.

The post La Stratieva continua l’avventura ERC a Cipro appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.