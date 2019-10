La Stratieva in Ungheria per essere protagonista

Ekaterina Stratieva continuerà ad inseguire l'ERC Ladies’ Trophy al Rally Hungary dell'8-10 novembre dopo essere tornata in corsa per il titolo al Barum Czech Rally Zlín e al Cyprus Rally.

La bulgara nell'ultimo round ha corso per la prima volta con la Peugeot 208 R2 del Saintéloc Junior Team e ora si è portata a -14 dalla leader Nabila Tejpar.



“A Cipro siamo andati alla grande e questa gara ci ha resi più forti perché è stata una delle tre più grandi sfide della mia carriera con le oltre 430 curve da affrontare - ha detto la Stratieva - Ora con il mio navigatore Georgi Avramov e lo sponsor Petrol ci stiamo concentrando per organizzare la nostra partenza per l'Ungheria, non so cosa aspettarmi, ma sono entusiasta di poterci andare e correre ancora per l'ERC Ladies’ Trophy".



Il Rally Hungary sarà la terza uscita con la Peugeot e per la ragazza c'è un po' di appresnione.



“La sto ancora capendo e ho qualche problema con le note, è una macchina molto più sviluppata rispetto alla Citroën che avevo prima, per cui debbo sistemare un po' di cose. Sono comunque contenta di correre ancora con il Saintéloc Junior Team, è una bella collaborazione e a Cipro mi hanno aiutato parecchio. Credo molto in loro".

