La Stratieva pronta per il’11° Barum Rally di Zlin

Ekaterina Stratieva, vincitrice dell'ERC Ladies’ Trophy nel 2015, sarà al via del suo 11° Barum Czech Rally Zlín.

Lo scorso anno la bulgara prese parte alla gara ceca del FIA European Rally Championship terminando 65a assoluta e 4a in categoria; oggi guiderà una Peugeot 208 R2.



“E' con grande piacere che posso annunciare il mio ritorno nell'ERC - ha detto la Stratieva - Ero carica di adrenalina per tornare in macchina, per me sarà l'11° Barum Rally. L'anno scorso mi hanno consegnato le chiavi di Zlín e ora voglio... aprire la porta! Farò questa gara per i fan che mi sostengono!”



"Guido una macchina nuova e non sono sicura di come andrà, ma voglio divertirmi e raggiungere il podio dell'ERC Ladies’ Trophy. So che siamo in 6 fra le donne iscritte e voglio fare bene".

