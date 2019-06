La Tejpar in Polonia per una avventura a tutta velocità

Nabila Tejpar continua la sua avventura nell'ERC Ladies’ Trophy al PZM 76th Rally Poland.

L'inglese sarà al via della gara di Mikołajki del 28-30 giugno per affrontare le 15PS in programma e i 201,42km di gara dopo aver debuttato al Rally Islas Canarias e aver saltato la Lettonia per impegni con la Peugeot Iberica Cup.



La 25enne guiderà una 208 R2 messa a punto dalla Pump Technology e potrà prendere punti anche per l'ERC3 Junior.



“Alle Canarie è stato un mezzo incubo perché i rapporti della nostra 208 non erano a posto per le strade su cui eravamo - ha detto la Tejpar - Però mi sono divertita ad ogni km e sono felicissima di essere ancora al via dell'ERC in Polonia. Non sono mai stata là, so che i percorsi sono molto veloci e che servirà coraggio. Spero di trovare un buon bilanciamento e un bel passo per prendere punti importanti".

