La Tejpar pronta per lottare nell’ERC Ladies’ Trophy

Nabila Tejpar si è preparata benissimo in vista del Rally Hungary, dove contenderà ad Ekaterina Stratieva l'ERC Ladies’ Trophy.

L'inglese si è piazzata 11a in Classe RC4 in Spagna nella gara del WRC prima di tornare in azione nel FIA European Rally Championship.



“Ora sono prontissima per l'Ungheria - ha detto la Tejpar, leader dell'ERC Ladies’ Trophy per 14 punti - E' un rally importante per il titolo, ovviamente, mi sento più rilassata grazie alla recente prova su asfalto. E' un evento nuovo per me, per cui questo è importante. Non vedo l'ora di iniziare".



A Nyíregyháza al suo fianco ci sarà l'esperto Hugo Magalhães.

