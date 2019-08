La Tejpar vince l’ERC Ladies’ Trophy a Zlin

Nabila Tejpar ha debuttato al Barum Czech Rally Zlín vincendo l'ERC Ladies’ Trophy dopo una grande rimonta su Ekaterina Stratieva.

L'inglese ha condotto benissimo la sua Peugeot 208 R2 assieme a Hugo Magalhães sugli ostici percorsi cechi e ora si concentrerà su Peugeot Iberica Cup e campionato inglese avendo completato il suo mini-programma nell'ERC.



“E' stato uno degli eventi più duri che si potessero fare, ho sentito tanta pressione - ha detto la Tejpar - Non avrei mai pensato di vincere avendo 20" da recuperare nell'ultima PS, ma ho commesso pochi errori e ci sono riuscita. Non è stato facile, ma sono cmolto contenta della rimonta dopo il tempo perso, una bella ricompensa per gli sforzi che fa ben sperare per il prosieguo della stagione".

