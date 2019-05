La vittoria di Franceschi per mano di un avversario

Jean-Baptiste Franceschi ha vinto la sua prima gara in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias con un grandissimo brivido.

Il francese nella giornata di venerdì ha dovuto combattere a lungo con Sindre Furuseth per la vetta di categoria, quando in un tratto di collegamento tra le PS 2 e 3 è giunto al punto per il rifornimento senza trovare il suo personale addetto.



Il fatto è che il membro del team di Franceschi si era perso lungo la strada, lasciandolo così da solo e impossibilitato a fare benzina. Per fortuna - e molto sportivamente - sono intervenuti i ragazzi del Saintéloc Junior Team, la squadra di Furuseth, che hanno provveduto a mettere il carburante nella Ford Fiesta R2T del transalpino.



Arrivando tardi al controllo orario della PS3, Franceschi è incappato in una penalità che ha praticamente annullato in pochissimi km spingendo al massimo e andando a trionfare fra le due ruote motrici.



"Debbo ringraziare il team Saintéloc, stavamo aspettando, ma non arrivava nessuno perché i nostri addetti si erano persi per strada - racconta Franceschi - Siamo stati molto fortunati perché quelli della Saintéloc ci hanno aiutato a fare benzina, altrimenti saremmo rimasti fermi lì".



"Questa vittoria è fantastica, abbiamo avuto l'occasione di guidare la nuova Ford della M-Sport, cui va il mio ringraziamento. L'auto ha funzionato benissimo e mi sono divertito in ogni prova. Spero di poter fare altre gare nell'ERC, Ne parlerò con Maciej Woda di M-Sport e vedremo, perché no? Mi piace la serie, l'atmosfera e vorrei continuare".



"E' stata una battaglia serrata, la penalità ci avrebbe dovuto far gridare vendetta, ma nei rally succede di tutto, anche questo. Essendo francese, adoro correre su asfalto e il risultato finale è bellissimo".

