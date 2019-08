La Vogel pronta per il debutto in casa nell’ERC

Il FIA European Rally Championship darà il benvenuto ad un'altra donna, Adrienn Vogel, che sarà al via del Rally Hungary di novembre con una Ford Fiesta R2T.

La ragazza svolge il doppio ruolo di presentatrice TV e pilota dal 2014, quando iniziò la sua avventura con una Kia Picanto.



“La prima gara che ho fatto con la Ford è stata in Polonia ad aprile - ha spiegato la Vogel - Dopo mi hanno invitato in M-Sport per un test ufficiale e le impressioni con gli ingegneri sono state davvero incredibili. Al Perger Mühlstein Rally in Austria io e la mia co-pilota Ivett Notheisz abbiamo affrontato una sfida diversa, imparando tantissimo, ma c'è ancora parecchio da fare con la R2. Abbiamo chiuso terzi in categoria".



Alla terza annata in Kia Platinum Cup, l'ungherese ora se la vedrà a livello internazionale nella gara di Nyíregyháza dell'8-10 novembre.



“Sarà impegnativo, ma non vedo l'ora di correre davanti al nostro pubblico. Dall'inizio dell'anno stavo cercando l'occasione di essere al via di una gara dell'ERC e quando la FIA ha inserito il Rally Hungary nel calendario è stato tutto perfetto".



Anche Emma Falcón, Catie Munnings, Cristiana Oprea e Nabila Tejpar sono volti dell'ERC Ladies’ Trophy quest'anno.

