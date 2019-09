L’ACCR Czech Rally Team al top in ERC Nations’ Cup

L'ACCR Czech Rally Team dovrà difendere la propria leadership in ERC Nations’ Cup al Cyprus Rally.

In ERC3 Junior il team della federazione ceca schiera Erik Cais e il debuttante stagionale Tomáš Kurka (nella foto, impegnato nei test di martedì) per combattere contro Rallye Team Spain e FPAK Team Portugal ERC.



Per Kurka è un ritorno nel FIA European Rally Championship, che lo vide in azione già nel 2005 al Barum Czech Rally Zlín. Il ceco guiderà una Ford Fiesta R5 (che ha dal 2017) dopo alcune esperienze con la MINI John Cooper Works WRC. Quest'anno ha vinto due gare in patria.



Foto: Lina Arnautova/Autosportmedia.ru

