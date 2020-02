Landa sceglie l’ERC per fare esperienza

Nikolai Landa ha scelto il FIA European Rally Championship per crescere, prendendo parte all'ERC3 Junior con suo padre Günter.

Il 21enne austriaco farà tre round della serie per i giovani supportata da Pirelli, dopo che recentemente ha portato a termine gli esami universitari.



Il programma prevede Rally Liepāja, Rally Poland e Barum Czech Rally Zlín, mentre sta cercando di inserirvi anche il Rally di Roma Capitale.



Cosa speri di ottenere in ERC3 Junior?

“L'obiettivo è di imparare mettendo insieme più km possibili. Il mio capo Beppo Harrach ha stilato con me il programma sapendo cosa c'è da fare in questi rally. La cosa più importante è essere costanti e arrivare alla fine, non mi va di spingere come un matto fin da subito per poi andare fuori alla seconda PS. Cercheremo di essere ben bilanciati su tutto".



Poi cosa farai?

“Nel 2021 vorremmo fare tutta la stagione in ERC Junior, chiaramente sponsor permettendo. Proviamo a vedere di fare esperienza, qui c'è gente che ha già fatto questi rally per due o tre volte, quindi è avvantaggiata".



Avrai parecchi consigli dal tuo capo, giusto?

“Beppo Harrach è stato Campione in Austria ed è il leader del team, è fantastico avere il suo aiuto. E poi ci sarà mio padre come co-pilota, ruolo che ho ricoperto anche io con lui. Così mi sono avvicinato ai rally, è tutto molto eccitante. Papà mi ha fatto vedere quanto sono importanti le ricognizioni per trovare le giuste linee, avere in macchina qualcuno che ha avuto modo di guidare e sa cosa serve è molto importante".



Farai due gare su terra, è il tuo fondo preferito?

“Mi piace di più e lo preferisco perché penso di andare più forte, ma l'obiettivo è partecipare anche a Roma per aumentare l'esperienza su asfalto. Cerchiamo di concentrarci bene sul programma per crescere".



Landa in ERC3 Junior avrà il supporto di Advancis, DriftCompany, Lederer IT Services, Allianz – Agentur Latzl, Dormakaba, Pirelli, Pfabigan Photo & Video e Rallyepics by Autengruber.



Lo sapevate?

Beppo Harrach ha vinto due gare in ERC2 e ha centrato un podio assoluto nel FIA European Rally Championship.

