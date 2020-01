Lappi fra i piloti dell’ERC presenti nel WRC

9 piloti su 10 del FIA WRC che prenderanno parte al Rallye Monte-Carlo sono stati protagonisti dell'ERC in passato.

Esapekka Lappi ha appena firmato con M-Sport Ford World Rally Team per il 2020 per la prossima stagione, dopo che nel 2014 aveva vinto il titolo continentale.



Il finlandese si era aggiudicato 5 gare sulle 12 disputate nella serie dal suo debutto al Rally Poland del 2012. Ora condurrà la Fiesta dopo aver pilotato Toyota e Citroën.



“Non vedo l'ora di cominciare e so che possiamo ottenere dei bei risultati", ha detto il 28enne nordico.



Presenti all'evento anche Elfyn Evans, Gus Greensmith, Takamoto Katsuta, Sébastien Loeb, Thierry Neuville, Kalle Rovanperä, Teemu Suninen ed Ott Tänak.



L'ERC comincerà invece con l'Azores Rallye del 26-28 marzo.

