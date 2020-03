Le auto ERC: Rally3

La Commissione Rally della FIA nell'ultimo Consiglio Mondiale ha ratificato le regole per le vetture Rally3 che prenderanno parte al FIA European Rally Championship nel 2021.

Di fatto si tratta di auto Rally4 (R2) ma con 4 ruote motrici che andranno a prendere il posto dellee Gruppo N. L'obiettivo è attirare piloti gentlemen o giovani che passino dalle 2WD alle Rally3.



Ecco come funzionano



*I Costruttori potranno convertire la scocca da 2WD a 4WD



*Parti comuni per anteriore e posteriore per ridurre i costi (braccetti, ammortizzatori, pinze freni, ecc)



*Passo standard come per le auto produzione (non comprese nelle Rally2)



*Carrozzeria Standard (paraurti e parafanghi acquistabili presso i rivenditori locali)



*Serbatoio posizionato in alto per ridurre i costi



*Un cambio, due differenziali e minor componenti ingegneristiche



*Omologazione dal 1° gennaio 2021



*Peso minimo 1180kg



*210CV con restrittore per il turbo



*Costo massimo €100.000

