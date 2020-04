Le categorie dell’ERC

Ecco tutte le categorie di vetture che sono presenti nel FIA European Rally Championship.

FIA ERC1: per tutte le vetture Rally2 (R5) con motore 1,6 litri turbo, restrittore da 32mm, 4 ruote motrici, cambio a 5 marce e tetto di costo. Fra queste citiamo Citroën C3 R5, Ford Fiesta R5, Hyundai i20 R5, Peugeot 208 T16, ŠKODA Fabia R5, Volkswagen Polo GTI R5 e altre.



FIA ERC2: per le tipiche macchine produzione con motori turbo e 4 ruote motrici, come Mitsubishi Lancer Evolution X e Subaru Impreza STI. L'aggiunta delle Classe N4 (R4-K ed RGT) sono per quelle con le parti prodotte da ORECA, come la Abarth 124 Rally.



FIA ERC3: per le 2 volumi a 2 ruote motrici, come Renault Clio R3T, Opel ADAM R2, Peugeot 208 Rally 4 (nella foto) e Ford Fiesta R2T di M-Sport.



FIA ERC1 Junior: Per i piloti Under27 con vetture Rally2.



FIA ERC3 Junior: Per i piloti Under28 con vetture Rally4 gommate Pirelli.



Abarth Rally Cup: sei round per la categoria dei piloti armati di Abarth 124 Rally.

