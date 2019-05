Le nuove PS di Talsi piacciono ai piloti

Il percorso del Rally Liepāja è piaciuto molto ai piloti del FIA European Rally Championship in tutte le sue novità.

Per l'edizione 2019, gli organizzatori di RA Events, hanno inserito la ‘Golden Fund’, ossia PS che si svoge a Talsi, ad un paio d'ore da Liepāja.



Julian Porter di ERC Radio, pilota ufficiale nel British Rally Championship e a punti nell'ERC in passato, ha visto l'itinerario assieme al collega Chris Rawes.



Dopo le PS2 (Swecon) e PS5 (EGP Latvia), che partono dallo stesso punto, Porter ha sottlineato quanto i 14,72km e i 15,15km di questi due percorsi siano stretti e veloce.



Dei 28,36km della PS3 "Ramirent", Porter ha detto: "E' un bel mix, ma molto larga, veloce e con fondo scivoloso al via. Dopo 13km il fondo cambia ed ha più grip, poi c'è una sezione in mezzo agli alberi, ma in generale si trova di tutto. E' una strada battuta, ma morbida, si possono tagliare le curve e accelerare e frenare bene. La differenza la farà se si trova il percorso pulito".



Fotos: Julian Porter/ERC Radio

