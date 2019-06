Le parole dei protagonisti prima del Rally Poland

Il PZM 76th Rally Poland ospita il quarto round del FIA European Rally Championship il 28-30 giugno. Ecco le parole di alcuni protagonisti.

Łukasz Habaj (Polonia) - Sports Racing Technologies, ŠKODA Fabia R5: “Mi piacerebbe entrare nella storia ed essere uno dei tanti polacchi ad aver vinto il Rally Poland, ma allo stesso tempo debbo pensare anche al campionato. E’ il mio obiettivo principale e vorrei restare al comando fino alla fine della stagione. Vincere in casa per me è un sogno e penso di esserne in grado, ma il mio piano e guidare forte e dimostrare di avere un bel passo fin da subito. Non voglio strafare, però giocarmi la vittoria sì, è un obiettivo realistico, ache se non voglio fare previsioni o percentuali in merito”.



Krzysztof Hołowczyc (Polonia) - tre volte vincitore del rally: “Gli sterrati Masurian sono letteralmente magici, non c’è altro di simile e pe PS sono velocissime e sicure, con tante aree ampie. I piloti d’esperienza troveranno la gara bellissima, così come il Parco Assistenza di Mikołajki”.



Jari Huttunen (Finlandia) - Hyundai Motorsport N, Hyundai i20 R5: “E’ un rally molto bello con PS molto veloci. Dopo la delusione dello scorso anno vorrei vincere, ma so che sarà molto dura perché la concorrenza è elevata. Mi diverto a guidare la Hyundai i20 R5, sarà bello farlo in Polonia dove potrò sfruttarne a pieno il potenziale. E’ il mio lavoro e parto con l’obiettivo di vincere dando il massimo. Sono grato a Hyundai Motorsport di avermi concesso questa occasione”.



Elias Lundberg (Svezia) - ADAC Opel Rallye Junior Team, Opel ADAM R2: “Dopo una prima metà di stagione difficile spero in meno sfortuna perché è questo che serve in una serie così competitiva. Fra piccoli problemi ed errori, non si vince nulla così in FIA ERC3 Junior Championship. Non siamo mai stati in Polonia e spero di capire velocemente come corrervi con l'aiuto di tutto l'ADAC Opel Rallye Junior Team. Spero che le PS siano adatte a noi".



Miko Marczyk (Polonia) - ŠKODA Polska Motorsport, ŠKODA Fabia R5: “Ovviamente la priorità è il campionato polacco e il Rally Poland è molto importante per le sorti, devo finire davanti. Sinceramente però non penso molto ai punti, voglio divertirmi e fare del mio meglio dimostrando di essere un buon pilota. Lo scorso anno fu solamente la seconda gara su terra che feci e da allora non ho più avuto modo di correrne del genere. Eravamo 6″ davanti a Łukasz Habaj e Daniel Dymurski e se penso che ora loro sono leader dell’ERC sono felicissimo. Nel 2018 anche Chris Ingram era 0″3 più rapido di noi per km, la competizione nell’ERC è altissima, spero che l’esperienza dell’anno scorso possa tornarmi utile ora per combattere contro i migliori. Debbo restare calmo e concentrarmi sulle note, senza spingere al massimo fin da subito. Un anno fa mi preparai un po’ meglio perché riuscii a fare parecchi test e un breve rally in Lituania, mentre ora i regolamenti ce ne consentono solamente uno e in pratica sono 9 mesi che non guido su terra. Spero di riuscire ad essere intelligente”.

