Le PS più strane dell’ERC

Nel FIA European Rally Championship ci sono fra le PS più belle del mondo, ma alcune si svolgono anche in posti piuttosto strani.

Spiaggia (foto 4): La "Love Cyprus Golden Stage 2" del CNP Asfalistiki Cyprus Rally 2016 si concluse sul lungomare, proprio di fianco ai tavolini del bar.



Capolinea del Bus: la superspeciale del Barum Czech Rally Zlín si svolge in città e attraversa anche il punto dei bus.



FIera: Il Delta Rally di Zagabria ha avuto luogo anche nella fiera.



Hotel (foto 5): l'Hotel Gołębiewski di Mikołajki non è solamente base e Parco Assistenza del Rally Poland, ma anche teatro della "Mikołajki Arena".



Baracche militari: Il Rallye International du Valais, nell'ERC fino al 2015, ha incluso anche la PS "Casernes" nella zona militare.



Cava (foto 2): la "Grupo Marques" dell'Azores Rallye è sempre molto amata dai fan e si svolge fra la terra di una cava.



Stazione sciistica (foto 1): il primo Rally Liepāja nel 2013 si concludeva con la "Ventspils Kalns" lungo una discesa da sci.



Ippodromo (foto 3): la "Markopoulo Park" del Rally dell'Acropoli era organizzata presso l'ippodromo dove si sono svolti anche i Giochi Olimpici.



Zona-Cuscinetto ONU: il Cyprus Rally ha una zona di Nicosia controllata dall'ONU dove passano le auto per la superspeciale.



Vulcano: la celebre "Sete Cidades" è una delle più belle PS del mondo e si snoda attorno al cratere di un vulcano estinto ove sorge ora un lago.

