L’ERC sfila nel centro di Roma

I piloti del FIA European Rally Championship hanno sfilato per le strade di Roma prima del Rally di Roma Capitale davanti ad un interessato pubblico.

Il tutto è partito da Castel Sant’Angelo sulle rive del Tevere, con le auto a gruppetti di 15 che sono state scortate dalla polizia passando per Campidoglio, Piazza Venezia, Colosseo, Circo Massimo e Terme di Caracalla, dove sono state ammirate da un sacco di gente molto incuriosita.



“Per l'ERC è qualcosa di unico - ha detto Alexey Lukyanuk, vincitore a Roma l'anno scorso - Non andavamo forte, ma è stata una bella esperienza e sono felice di averla ripetuta. E' bello per il campionato perché attira attenzione".



Łukasz Habaj, leader della serie: “E' la terza volta che la faccio, ma ora ero il primo dietro alla polizia e mi sono goduto lo scenario. In generale, questo giorno a Roma è stato bellissimo, la gente è sempre sorpresa di vedere le macchine da rally girare in città perché ci sono anche molti turisti. E' stato bello vedere pure dei polacchi".



Yaroslav Fedorov, co-pilota di Nikolay Gryazin: "E' sempre uno dei momenti più belli della gara di Roma, ti senti come un Gladiatore che va al Colosseo, come terza volta mi sento a casa".



Mārtiņš Sesks, in azione come premio per la vittoria in ERC3 Junior nel 2018: "E' stato molto bello per la città e per il campionato, ma anche per i piloti perché gli italiani sono appassionati di motorsport.”



Hiroki Arai: “E' stato fantastico e non ci fermavamo mai ai semafori perché la polizia ci scortava, molta gente ha potuto vederci".



Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC): “La città è fantastica e lo è stato anche questa iniziativa. Mi avevano detto che sarebbe stato bellissimo e infatti è tutto incredibile. La gente urlava mentre passavamo e abbiamo visto dei monumenti pazzeschi".



Catie Munnings (Peugeot Rally Academy): "E' stato divertentissimo in una bella atmosfera, passare attorno al Colosseo è quasi surreale. E' il meglio che si potesse fare".



L'organizzatore è Max Rendina della Motorsport Italia.

The post L’ERC sfila nel centro di Roma appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.