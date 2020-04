Lindholm: “C’è tantissimo da imparare nell’ERC”

Emil Lindholm sa che ha moltissimo da imparare al debutto nel FIA European Rally Championship.

Il pilota del Team MRF Tyres affronterà la sua prima esperienza in ERC1 Junior con una ŠKODA Fabia R5 in quattro rally.



“Fare progressi è la prima cosa importante per noi, ma il livello nell'ERC è molto alto e le gare sono nuove per me, quindi ci sarà tantissimo da imparare - spiega il 23enne - Poi vorrei fare ancora il WRC, quindi questo è già un bel salto in avanti".

