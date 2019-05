Llarena: “A Liepāja sarà dura”

Efrén Llarena ha un nuovo e durissimo impegno in FIA ERC3 Junior Championship con il Rally Liepāja.

Il pilota del Rally Team Spain lo scorso anno ha fatto le ricognizioni della gara assieme a Sara Fernández, ma non potrà svolgere test pre-evento.



“Sarà un rally difficile per me, ho fatto le ricognizioni lo scorso anno, ma non ho mai guidato su strade come queste e la prima volta sarà nelle Libere. Non è facile, ma darò il massimo per ottenere punti pesanti per il titolo".

