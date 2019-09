Llarena ad un passo dalla vittoria in ERC3

Efrén Llarena ha allungato in FIA ERC3 al Cyprus Rally vincendo due PS stamattina, con Erik Cais che si è imposto nella terza, ma allontanandosi.

Il pilota della Peugeot Rally Academy ha guadagnato altri 25"6 sul rivale dell'ACCR Czech Rally Team, che ora si trova a 1'14" da lui nonostante lo abbia preceduto nel terzo percorso odierno.



“Abbiamo provato a non fare errori e guidare pulito - spiega Llarena - Nella PS8 i freni si sono un po' surriscaldati, ma il tempo non è tato male, poi ho provato a gestire la situazione. Questo è il piano per il pomeriggio".



Cais ha preceduto lo spagnolo per 0"6 nella PS9 Asinou definendosi molto più contento come prestazioni e guidabilità rispetto alla Tappa 1.



Orhan Avcioğlu si è trovato inaspettatamente in lotta con Florian Bernardi per il terzo posto, dato che al turco è stata inflitta una penalità di 1' per una infrazione tecnica. Il francese si è riportato a 0"4 da lui, ma il pilota della Toksport WRT ha riallungato ampiamente.



Quinto c'è Constantinos Televantos (Q8 Oils Rally Team), che ha avuto un problema quando in strada si è trovato una delle Subaru Impreza della serie locale ad ostruirgli il passaggio.



Ekaterina Stratieva (Saintéloc Junior Team) mantiene il sesto posto ed è in corsa per la vittoria dell'ERC Ladies' Trophy, potendo così pensare al titolo femminile al Rally Hungary. Alle sue spalle c'è Litsa Yiangou (Yiangou Motorsport Ltd) con una Subaru Impreza STI.

