Llarena comincia l’avventura con la Peugeot Rally Academy

Efrén Llarena ha cominciato con un primo test sulla 208 R2 la sua avventura con la Peugeot Rally Academy, con la quale correrà a Cipro nel FIA European Rally Championship.

Lo spagnolo Campione del FIA ERC3 Junior è passato dal Rallye Team Spain alla squadra ufficiale della Casa francese.



“Prima di tutto sono molto grato alla Peugeot Rally Academy per questa fantastica opportunità di correre a Cipro e fare esperienza in una gara così impegnativa - ha detto Llarena, che sarà affiancato da Sara Fernandez - Sono anche felice per Sara, io ho raggiunto il mio obiettivo stagionale e lei ha lavorato duramente per tutto l’anno, dunque si merita un riconoscimento anche come navigatore. Farò di tutto per ripagare la Peugeot Rally Academy e aiutare Sara a vincere il campionato ERC3 dei co-piloti”.



Llarena e Fernández ora svolgeranno due giorni di ricognizioni



Foto: Lina Arnautova/Autosportmedia.ru

