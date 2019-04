Efrén Llarena si presenterà da leader del FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias, dove però non si sente affatto avvantaggiato.

Il pilota del Rally Team Spain ha vinto l'Azores Rallye portandosi in testa al campionato, ma a Las Palmas si sente pari ai suoi rivali.



“Tecnicamente non è la mia gara di casa, l'ho fatta per la prima volta l'anno scorso, ma comunque un po' d'esperienza ce l'ho e proverò a sfruttarla", ha detto lo spagnolo, che sarà affiancato da Sara Fernandez.

The post Llarena e un vantaggio che non c’è appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.