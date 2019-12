Efrén Llarena ha festeggiato il doppio titolo vinto nel FIA European Rally Championship all'ERC Awards Ceremony tenutasi in Ungheria a novembre ringraziando la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo) per il sostegno.

Il pilota del Rallye Team Spain ha infatti goduto della collaborazione che la federazione del suo paese ha instaurato con il promoter ERC Eurosport Events, vincendo in ERC3* ed ERC3 Junior.



"E' una sensazione fantastica perché la stagione è stata lunghissima e abbiamo lavorato duramente per due anni per arrivare qui - ha detto Llarena - Ringrazio la Federazione Spagnola che ci ha aiutato a vincere".



Lo spagnolo si è così guadagnato due gare con la ŠKODA Fabia R5 gommata Pirelli della Motorsport Italia per il FIA ERC1 Junior Championship del 2020. Il 24enne dovrà poi trovare il budget per proseguire la sua avventura assieme alla co-pilota Sara Fernández.



*Soggetto a conferma FIA

The post Llarena: “Grazie a RFREDA per i titoli ERC” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.